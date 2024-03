Trois nouveaux appelés en équipe du Brésil

La semaine dernière, le nouveau sélectionneur Dorival Junior annonçait sa première liste en tant que sélectionneur de la Seleção et avait fait quelques choix forts en appelant notamment le Parisien Lucas Beraldo, le futur attaquant du Real Madrid Endrick et le joueur de Gérone prêté par Troyes, Savinho.

Cette nuit, la fédération brésilienne a communiqué les trois joueurs appelés pour remplacer Ederson (Manchester City), Marquinhos (PSG), et Gabriel Martinelli, (Arsenal), forfaits pour cause de blessure. Ils sont remplacés par le gardien de Vasco Léo Jardim, le défenseur Fabrício Bruno de Flamengo, et de l’attaquant du FC Porto Galeno. Pour rappel, le Brésil va affronter durant cette trêve internationale l’Angleterre et l’Espagne.