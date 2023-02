MU - Newcastle : les compositions sont là

Finalistes de League Cup, Manchester United et Newcastle s’affrontent pour la victoire finale ce dimanche. A domicile, les Red Devils optent pour un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les cages derrière Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martinez et Luke Shaw. Casemiro et Fred composent le double pivot. Seul en pointe, Wout Weghorst est soutenu par Antony, Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Magpies s’articulent en 4-3-3 où Loris Karius officie comme dernier rempart. Devant lui, Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman et Dan Burn composent la défense. On retrouve Sean Longstaff, Bruno Guimaraes et Joelinton dans l’entrejeu. Enfin, Miguel Almiron et Allan Saint-Maximin accompagnent Callum Wilson en attaque.

À lire

Newcastle : l’émouvante lettre de la femme de Loris Karius

Les compositions

Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Shaw - Casemiro, Fred - Antony, Fernandes, Rashford - Weghorst

La suite après cette publicité

Newcastle United : Karius - Trippier, Schar, Botman, Burn - Longstaff, Guimaraes, Joelinton - Almiron, Wilson, Saint-Maximin