Manchester City-Tottenham : les compositions officielles

Avec deux matches de plus à jouer que Leicester et Liverpool qui se sont affrontés plutôt dans la journée et un de plus que Manchester United, Manchester City peut reléguer les Foxes (2e, 46 points) à 7 unités et MU à 8 en cas de succès face aux Spurs cet après-midi. Autant dire que la formation de Pep Guardiola file vers son septième titre de Premier League.

Pour ce match de la 24e journée, cette dernière se présente en 4-3-3 avec un onze inchangé par rapport à la victoire à Anfield (4-1), hormis le remplacement de Riyad Mahrez par Gabriel Jesus, ce qui permettra à Raheem Sterling et Phil Foden d'occuper les couloirs comme en fin de partie face aux Reds, et celui de l'essentiel Ruben Dias, pas suffisamment remis, par Aymeric Laporte. Tottenham est pour sa part disposé en 4-2-3-1 avec Japhet Tanganga sur la droite de la défense, Davinson Sánchez en charnière, ainsi qu'Erik Lamela et Lucas Moura titulaires.

Les compositions des équipes :

Manchester City : Ederson - Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko - Rodri, Gundogan, Silva - Sterling, Jesus, Foden.

Tottenham : Lloris (C) - Tanganga, Sanchez, Dier, Davies - Hojbjerg, Ndombele - Lamela, Lucas, Son - Kane.