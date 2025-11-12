Espagne, Barça : la version de Joan Laporta sur le cas Lamine Yamal

De vives tensions ont à nouveau éclaté entre la fédération espagnole et le FC Barcelone au sujet de Lamine Yamal. Le joueur blaugrana a été renvoyé en Catalogne et la Roja accuse son club de ne pas l’avoir prévenu de sa visite chez un spécialiste de la pubalgie. Une version confirmée cette nuit par le sélectionneur Luis de la Fuente. Interrogé ce matin sur cette polémique, Joan Laporta a répondu.

«Nous l’avons signalé dès que nous l’avons su. Lorsque le médecin qui l’a soigné nous a dit qu’il avait besoin de 10 jours de repos, nous l’avons signalé à la sélection. Nous respectons toutes les parties, nous n’entrons pas dans les polémiques. Nous essayons de soigner nos joueurs au rythme qui nous convient. Lundi, ce médecin, qui est une éminence, est arrivé. Il l’a examiné lundi et nous a indiqué le traitement à suivre, tout s’est bien passé. Nous voulons que Lamine soit à la disposition du club. Ce repos a coïncidé avec la sélection, mais je pense que cela ne nuit pas au classement de la sélection, car elle est très bien partie. Nous faisons ce que nous avons à faire dans l’intérêt du Barça», a-t-il déclaré au micro de Catalunya Ràdio.