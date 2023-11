OL-LOSC : l’analyse complète de Paulo Fonseca après la victoire

Après la victoire de son équipe contre l’OL au Groupama Stadium (0-2), l’entraîneur Paulo Fonseca s’est arrêté au micro de Prime pour analyser le succès du LOSC : «Je pense que nous avons fait un bon match, nous avons bien contrôlé même si je pense que peut-être nous avons eu 10 minutes (plus compliquées) avec les occasions de Lyon qui ont bien créé. Le reste du match, nous avons bien joué, bien contrôlé. Nous avons crée plus d’occasions, nous pouvions en marquer un troisième. On a bien joué. Nous somme plus équilibrés, nous sommes plus forts défensivement, plus compact. Nous avons d’autres joueurs avec différentes caractéristiques. C’est la deuxième année, c’est normal mais nous sommes plus équilibrés, plus forts défensivement, nous sommes bien».

Il s’est également expliqué sur Jonathan David, buteur ce soir contre l’OL : «C’était important pour l’équipe que John marque, c’est important pour la confiance du joueur, il a bien travaillé, il a été capitaine, ça rend important pour le futur de Jonathan. Nous avons aussi Remi qui est bien, c’est difficile de choisir les joueurs pour le match. Aujourd’hui les joueurs entrés en jeu ont été importants, ont aidé l’équipe, mais pour moi c’est difficile, Yucuf a eu un bon moment. Il a bien joué le dernier match, il méritait de continuer de jouer, il a bien joué avec Jonathan. Cette année nous avons plus d’options, c’est important d’avoir la possibilité de changer», a-t-il ensuite détaillé sur la profondeur de son effectif.