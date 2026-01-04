Menu Rechercher
Une star des fléchettes veut ramener Lennart Karl à Manchester United

Par Allan Brevi
1 min.
Lennart Karl @Maxppp

Sacré champion du Monde de fléchettes, Luke Littler a glissé une séquence plus légère après son large succès en finale face à Gian van Veen. Au micro de Sky Sports, le prodige anglais a révélé avoir reçu un message de soutien inattendu de Lennart Karl, jeune talent du Bayern Munich. « Il m’a écrit pendant le tournoi pour m’encourager, me dire de continuer comme ça. Depuis, je le suis », a confié Littler, amusé par cette attention venue d’Allemagne.

Supporter assumé de Manchester United, le Britannique en a profité pour lancer un clin d’œil appuyé au milieu bavarois. Toujours avec humour, Littler a tenté de le convaincre de rejoindre Old Trafford : « s’il veut, il peut venir nous aider. Et qu’il amène Harry Kane avec lui ! » Une boutade entre deux étoiles montantes, alors que Karl s’impose progressivement au Bayern Munich et que Littler confirme, de son côté, son statut de phénomène mondial du darts.

Pub. le - MAJ le
Premier League
Bundesliga
Man United
Bayern Munich
Lennart Karl

