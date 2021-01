Chelsea : Thomas Tuchel raconte les coulisses de son arrivée express

La suite après cette publicité

Une folle semaine. Thomas Tuchel se souviendra longtemps de cette dernière semaine de janvier 2021. Lundi, les médias allemands et anglais annonçaient qu'il allait devenir l'entraîneur de Chelsea, quelques heures seulement après le licenciement de Frank Lampard. Mardi, l'ancien coach du PSG quittait la capitale française pour rejoindre Londres, où les Blues officialisaient sa signature. Un beau rebond donc pour celui qui avait été remercié le 24 décembre dernier par le PSG. Ce qui lui est resté d'ailleurs en travers de la gorge puisqu'il a avoué avoir passé un «Noël de merde» mais que rejoindre Chelsea a été un beau cadeau. L'entraîneur de 47 ans s'est ensuite vite mis au travail en dirigeant ses premières séances d'entraînement puis en coachant hier soir son premier match face à Wolverhampton (0-0).

Tuchel n'est pas coupable du licenciement de Lampard

Son incroyable semaine s'est poursuivie ce jeudi avec sa présentation à la presse. L'occasion d'en dire plus sur son choix. «Pourquoi pas. C'était une opportunité avec l'un des plus grands clubs du monde dans l'une des ligues les plus compétitives du monde. Nous avons senti que nous ne devrions absolument pas manquer la chance de rejoindre la famille Chelsea. C'était un choix assez facile. (...) Nous avons de grandes ambitions, moi-même j'ai les plus grandes ambitions. Je suis enthousiasmé par l'équipe et la structure du club. Les premiers jours ont été incroyables. Je sais que tout le monde attend des résultats, tout comme moi.» Toutefois, sa mission ne s'avère pas facile puisqu'il prend en main une formation qui doit digérer le départ de Frank Lampard.

Un départ qui n'a pas fait l'unanimité auprès des supporters mais aussi des autres managers de Premier League, qui n'ont pas compris cette décision à l'image de Klopp ou Mourinho. Face à cette polémique, Tuchel, premier coach allemand de Chelsea, a assuré n'avoir volé la place de personne. «Je ne sais pas, j'espère que non parce que ce serait dur pour l'équipe d'avoir un contre-coup. Les fans sont si proches et derrière l'équipe, cela fait une grande différence. Je sais que ce fut une grande déception pour les fans que Frank ait été limogé et je l'ai déjà dit, j'ai le plus grand respect pour lui. J'étais un grand fan de Frank en tant que joueur Le club m'a dit clairement que ce n'était pas de ma faute, je ne pouvais pas changer la situation pour lui. La décision a été prise et j'ai eu cette opportunité.»

L'Allemand ne veut pas tout révolutionner

Puis il a ajouté : «j'ai reçu un message de Frank pour me souhaiter bonne chance et peut-être me rencontrer à l'avenir.» Comme son prédécesseur, il aura malgré tout des objectifs à atteindre. «Le club a été très clair, Chelsea est une question de résultats. Nous essayons toujours d'apporter des performances, de développer des joueurs, d'améliorer les joueurs, d'augmenter leur valeur ainsi que de solides performances. Au final, je suis très réaliste, je suis dans un club dont l'ADN est de gagner. Je suis ici pour défier chaque trophée pour lequel nous jouons. Cette année, c'est la Ligue des Champions et la FA Cup. Pour la Premier League, ce n'est pas réaliste.»

Motivé, l'Allemand ne veut pas tout révolutionner. Il n'a pas d'attente particulière cet hiver. «Non, (Chelsea n'a pas de lacunes à combler) mais il m'est difficile de juger maintenant. Je suis très content de ce que j'ai vu jusqu'à présent. N'Golo Kanté est revenu aujourd'hui donc nous avons 22 joueurs et le gardien.» Le coach compte sur tout le monde, les jeunes de l'académie comme les recrues Havertz et Werner. «Je ne suis pas sûr, ce n'est peut-être pas le plus gros inconvénient en ce moment. J'adore travailler avec des gars de l'académie et nous avons beaucoup de jeunes de Chelsea ici dans cette équipe que nous allons pousser au maximum. » Après la parole, place aux actes pour Thomas Tuchel qui terminera cette folle semaine dimanche avec la réception de Burnley.