Nice - Nantes : le craquage d'Antoine Kombouaré contre l'arbitrage

Voilà une sortie qui pourrait coûter cher à Antoine Kombouaré. Alors que son FC Nantes a ramené un point de Nice (1-1) ce dimanche, pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1, l'entraîneur des Canaris digère très mal les décisions de François Letexier lors de cette partie. Et notamment le fait d'accorder un penalty aux Aiglons en fin de match après en avoir refusé un à son équipe plus tôt dans le match. « Soit j'ai de la merde dans les yeux, soit l'arbitre est un menteur, ce que je pense », a d'abord expliqué le Kanak, très remonté en conférence de presse, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« C'est malhonnête. J'ai horreur des gens malhonnêtes. Quand il ne siffle pas penalty sur la main niçoise dans la surface, le quatrième arbitre me dit que le VAR est en train de contrôler. L'arbitre ne siffle pas car il me dit que la balle touche le corps puis la main. À la pause, on regarde les images et on voit qu'il y a deux mains. C'est du mensonge organisé. J'ai horreur de ça, de ces attitudes. On s'est fait voler aujourd'hui, c'est plus que de l'injustice. En fin de match, j'aurais aimé qu'il aille voir la vidéo, comme il l'a fait en première pour décider de ne pas siffler contre nous. Et on prend deux cartons rouges (Lafont et Bamba, NDLR). »