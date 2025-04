Grosses tensions dans le vestiaire du FC Barcelone !

Le Barça a encore régalé tout le monde samedi après-midi. Mal en point à la maison face au Celta et mené 3-1 à l’heure de jeu, l’écurie entraînée par Hansi Flick a réussi à retourner la situation pour s’imposer 4-3, avec une nouvelle masterclass d’un Raphinha brillant. De quoi reprendre sept points d’avance sur le Real Madrid au classement de la Liga en attendant la rencontre des Merengues face à l’Athletic ce dimanche, et montrer que ce FC Barcelone a une force mentale impressionnante, en plus de qualités collectives et individuelles exceptionnelles.

Mais même dans une équipe qui tourne bien, il ne peut pas y avoir que des heureux. Forcément, Hansi Flick est obligé de faire des choix et certains joueurs doivent se contenter des miettes et sont, naturellement, frustrés. Lors de ce match face aux Galiciens, jusqu’à trois joueurs de l’effectif blaugrana ont ainsi montré leur mécontentement avec les décisions du coach allemand.

Des joueurs mécontents

Les images de la réalisation espagnole ont ainsi filmé un Ansu Fati particulièrement agacé lorsqu’il a compris qu’il n’allait pas entrer en jeu, après s’être échauffé "pour rien" tout au long de la deuxième période. Il a notamment mis un coup de pied dans une glacière et sur le banc et jeté son brassard par terre. Une réaction qui illustre la tension entre le joueur et son coach, notamment parce que l’attaquant estime mériter plus de temps de jeu et son entourage est particulièrement agacé par la gestion du coach allemand.

Hector Fort a aussi montré des signes de colère avec son entraîneur. A la fin du match, alors que l’Allemand a salué tous ses joueurs, logiquement euphorique, le latéral a refusé de lui rendre l’accolade et n’a rien voulu savoir. Enfin, Ferran Torres a lui aussi affiché sa rage et sa colère lorsqu’il a été remplacé en deuxième période. Il n’a pas salué son coach, a shooté dans une bouteille et a refusé d’écouter Marcus Sorg, l’adjoint de Flick. Contrairement aux deux autres joueurs cités ci-dessus, la frustration de Torres semble se limiter à ce match et tout indique que les choses vont bien entre l’ancien de City et son coach. Mais Hansi Flick sait qu’il a plusieurs cas épineux à gérer dans le vestiaire…