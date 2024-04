BL : le Bayern Munich retarde le sacre du Bayer, Leipzig consolide sa place dans le top 4

Au lendemain de la belle opération réalisée par Augsburg contre l’Union Berlin, la 29e journée de Bundesliga s’enchaînait, ce samedi, avec cinq affiches au programme. Pour éviter d’offrir un sacre promis au Bayer Leverkusen à six journées du terme de la saison, le Bayern Munich était dans l’obligation de l’emporter face à Cologne, et ce, une semaine après avoir chaviré sur la pelouse du promu Heidenheim. Dominateurs, les hommes de Thomas Tuchel ont malgré tout buté sur un très bon Marvin Schwäbe, impliqué et décisif devant Harry Kane et consorts. Il fallait attendre l’heure de jeu pour voir Raphaël Guerreiro décanter la situation en faveur des Bavarois avant que Thomas Muller ne participe à la fête au bout du temps additionnel (2-0). De quoi faire le plein de confiance avant de recevoir Arsenal en Ligue des Champions. À noter toutefois la nouvelle sortie sur blessure de Kingsley Coman.

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 76 28 50 24 4 0 69 19 2 Bayern Munich 63 29 46 20 3 6 82 36 3 Stuttgart 60 28 30 19 3 6 64 34 4 Leipzig 56 29 34 17 5 7 67 33 5 Dortmund 53 28 22 15 8 5 55 33 6 Francfort 42 28 7 10 12 6 43 36 7 Augsbourg 39 29 1 10 9 10 47 46 8 Hoffenheim 36 29 -8 10 6 13 49 57 9 Fribourg 36 28 -12 10 6 12 40 52 10 Heidenheim 34 29 -8 8 10 11 42 50 Voir le classement complet

En parallèle, ce 29e volet de la saison nous offrait un duel à distance entre Dortmund et Leipzig, à la lutte pour le top 4. Porté par Marcel Sabitzer, auteur d’un doublé en 6 minutes, le BVB a disposé de Mönchengladbach (2-1) pour s’adjuger le Borussiko tandis que son homologue souabe n’a eu aucun mal à venir à bout de Wolfsburg (3-0), qui se retrouve à devoir batailler pour sa survie dans l’élite allemande. Dans la course au maintien, Mayence a réalisé une excellente opération en dominant Hoffenheim. Très vite menés, les Nullfünfer ont inversé la tendance au retour des vestiaires pour s’offrir un succès précieux (3-1) leur permettant de sortir de la zone rouge au détriment de Bochum, tenu en échec par Heidenheim à domicile (1-1).

Les matchs de l’après-midi