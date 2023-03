OM : la belle affaire après une semaine en enfer

La suite après cette publicité

Choc au Roazhon Park ce dimanche entre un Stade Rennais pouvant revenir à deux points du podium et un Olympique de Marseille très marqué par ses défaites face au PSG et Annecy, mais toujours deuxième du classement. Suite aux matches nul de Lens et Monaco, les Phocéens avaient d’ailleurs l’occasion de retrouver le sourire après leur semaine noire. En cas de succès, les hommes d’Igor Tudor pouvaient conforter leur place de dauphin des Parisiens et reléguer leurs poursuivants à quatre longueurs.

En Bretagne, les deux formations ont proposé un spectacle plaisant et c’est sur un coup de malice que les Marseillais ont su faire la différence dans une rencontre animée, mais trop souvent gâchée par du déchet technique en attaque. Il n’était pas tout à fait l’heure de jeu quand l’ancien Nantais Jordan Veretout a surpris tous les Rennais en jouant rapidement pour Cengiz Ünder. Lancé sur son côté droit, le Turc a adressé un centre parfait pour Sead Kolasinac qui n’a eu qu’à pousser le cuir au fond des filets (0-1, 57e). Les Bretons, scotchés sur place, ont eu beau râler, l’arbitre n’a pas bronché. Un but ô combien important pour l’OM.

L’OM a su réagir

Au fond du trou après ses humiliations subies ces derniers jours, l’OM a finalement terminé une semaine très compliquée en consolidant sa deuxième place au classement, le vrai objectif de la saison pour les Olympiens. Ce succès en terres bretonnes n’effacera sans doute la déception de la Coupe de France, mais les Phocéens ont apprécié leur réaction d’orgueil. «On n’avait pas le choix, dans. Après un match comme ça, on était obligé, on avait envie de montrer qu’on s’était raté, on s’en voulait. C’était la meilleure manière de répondre», a déclaré Valentin Rongier au micro de Prime Video. De son côté, Igor Tudor a lui aussi aimé la force de caractère de ses hommes.

«Je suis toujours le même, je me mets beaucoup de pression, je n’ai pas besoin des autres pour ça, je me mets beaucoup de pression car je sais comment est le football, c’est noir ou blanc, avant ces deux défaites on était incroyable et trois jours après on se pose beaucoup de questions, je n’ai pas changé en trois jours, on fait une saison fantastique, on sort en Coupe de France, je ne peux pas l’expliquer, je ne peux pas dire que mes joueurs ont fait un mauvais match, je peux pas dire que nos adversaires la mérite, c’est comme ça, tous les autres gros à part Lyon peut être et encore ils sont 10emes, ils sont sortis de cette coméptitions. Nos joueurs étaient déçus car ils savent que nos supporters sont incroyables, c’était bien de redémarrer ce soir, on fait une saison fantastique et dès dimanche prochain il y a de nouveau une grosse pression face à Strasbourg et les 12 derniers matches seront des matches importants, on en perdra certains, on fera certains nuls mais on sera là jusqu’au bout», a-t-il déclaré sur Prime Video, avant de conclure en conférence de presse.

«Jouer pour l’OM est toujours particulier, avec une pression particulière. Après notre match de Coupe, gagner ici a beaucoup de valeur. Nous souhaitions réagir. Quand il vous arrive quelque chose comme ce que nous avons connu, soit on s’arrête et on pleure, soit on réagit. Ce soir, je suis très fier des joueurs. Venir gagner ici n’est simple pour personne parce qu’ils jouent vraiment très bien». Alors qu’ils semblaient mal en point, les Marseillais ont finalement réalisé l’un de bons coups du week-end !

