Manchester United : Ralf Rangnick ne laissera pas partir Edinson Cavani

Mercato hivernal lancé, les rumeurs vont bon train notamment pour certains profils en manque de temps de jeu. A ce titre, Edinson Cavani, auteur de sept petites apparitions sous le maillot de Manchester United depuis le début de la saison en Premier League, est régulièrement cité comme un candidat au départ lors de cette période des transferts. Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'attaquant uruguayen, annoncé du côté du FC Barcelone, reste cependant un élément phare pour son entraîneur.

Interrogé, ce dimanche, sur l'avenir de l'ancien buteur du Paris Saint-Germain, Ralf Rangnick a d'ailleurs tenu à mettre les choses au clair concernant la situation de son joueur : «il sait que je ne le laisserai pas partir, pour moi c'est un joueur très important pour le reste de la saison dans une équipe qui joue encore dans trois compétitions - nous avons définitivement besoin de lui et il est clair qu'il doit rester». Le message est clair et ferme, le technicien allemand refuse de voir Cavani partir cet hiver. Reste désormais à savoir si le joueur ne sera pas convaincu par un nouveau projet qui l'amènerait alors à quitter Old Trafford.