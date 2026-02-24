Barça : Pedri et Ferran révèlent les amendes exorbitantes de Flick en cas de retard

Pedri et Ferran Torres ont donné un aperçu inédit de la discipline stricte instaurée par Hansi Flick au Barça. Dans l’émission El Hormiguero, les deux joueurs ont révélé que l’entraîneur allemand applique désormais des amendes pour tout retard, et non plus de sanctions sportives automatiques comme par le passé. « Concernant la ponctualité, on a un peu modifié les règles. Si vous êtes en retard, vous payez une amende », a expliqué Pedri, tandis que Ferran a précisé que les montants peuvent atteindre environ… 40 000 € ! Une politique qui illustre la priorité absolue que Flick accorde au respect des coéquipiers et à l’engagement collectif, où même quelques secondes de retard peuvent coûter très cher.

La suite après cette publicité

Esnuite, les deux hommes ont ajouté : « Hansi Flick n’intervient pas dans nos moments de détente, les vidéos TikTok ou les petites danses dans le vestiaire sont totalement libres, et c’est ce qui rend l’équilibre possible entre discipline et bonne ambiance. » Pedi a même expliqué : « nous nous soutenons beaucoup dans le vestiaire, surtout après des moments difficiles comme ma blessure. L’équipe est très soudée et cela aide à retrouver confiance sur le terrain. » Le groupe vit bien !