Barça : le diagnostic est tombé pour Pedri

Sorti sur blessure lors du match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Slavia Prague, Pedri va rater plusieurs matches des Culés. Le club catalan vient d’annoncer une absence d’un mois pour le milieu de terrain de 23 ans.

«Les examens réalisés ce matin ont confirmé que Pedri souffre d’une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe droite, contractée lors du match contre le Slavia Prague. Le temps de récupération sera d’un mois», indique le communiqué.