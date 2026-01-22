Ligue des Champions
Barça : le diagnostic est tombé pour Pedri
Sorti sur blessure lors du match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Slavia Prague, Pedri va rater plusieurs matches des Culés. Le club catalan vient d’annoncer une absence d’un mois pour le milieu de terrain de 23 ans.
FC Barcelona @FCBarcelona_es – 13:22
▶ Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes
«Les examens réalisés ce matin ont confirmé que Pedri souffre d’une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe droite, contractée lors du match contre le Slavia Prague. Le temps de récupération sera d’un mois», indique le communiqué.
