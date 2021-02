Lille, Monaco et Lyon, les trois bons élèves du trading en Europe

Ces dernières années, le modèle économique de certains clubs a changé. Moins dépensiers, ils misent sur le trading à savoir l’achat d’un joueur à faible coût dans l’optique de le revendre plus cher quelques années après. Et à ce petit jeu, trois clubs de Ligue 1 sont les champions dans les cinq grands championnats.

Selon un rapport du CIES, Lille (235 millions euros), Monaco (202 M€) et l’OL (167 M€) sont en tête du classement des équipes ayant totalisé le solde le plus positif pour les opérations de transfert conclues lors des dix derniers mercatos. Rien d’étonnant surtout lorsqu’on connaît le modèle économique de Lille et Monaco. Lyon peut surtout remercier son excellent centre de formation. À l’inverse, les deux mauvais élèves se nomment sans surprise : Manchester, City (-€611M) et Manchester United (-€560M). Le PSG n’est pas très loin non plus (-424M soit la 4ème valeur la plus négative).