Richarlison estime le Brésil capable de gagner sans Neymar

Orphelin de son numéro 10 et capitaine brésilien Neymar, blessé aux adducteurs, le Brésil va devoir oeuvrer sans sa star. Et comme à chaque fois, c’est tout un pays qui retient son souffle. Malgré son forfait pour les deux rencontres contre le Venezuela le 13 novembre, puis contre l’Uruguay le 17 novembre comptant pour la troisième journée des qualifications du Mondial 2022, Neymar a été convoqué et a fait le voyage avec ses partenaires de la Seleçao.

Si ses chances de jouer ces deux rencontres sont infimes si ce n’est inexistantes, le Brésil a semblerait-il les qualités suffisantes pour venir à bout de ces deux sélections. C’est en tout cas ce qu’a affirmé l’attaquant Richarlison, qui estime qu'avec ou sans lui, tout est possible. «Nous avons joué la Copa América (en 2019) sans Neymar et nous avons été champions. C'est clair qu'il va nous manquer [...] Mais nous avons une bonne base et nous avons quoi faire, avec ou sans lui» a ainsi déclaré l’actuel meilleur buteur des Toffees au cours d'une conférence de presse virtuelle.