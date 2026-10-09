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PSG, Luis Enrique : « Doué ? C’est une machine ! »

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.

Luis Enrique était très attendu pour son retour en conférence de presse, après trois semaines de trêve internationale. Parmi les nombreuses questions, il a souvent été question du niveau affiché par ses joueurs en sélection, d’Ousmane Dembélé à Kvaratskhelia en passant par Désiré Doué. Auteur d’une bonne séquence en équipe de France, ce dernier a obtenu les compliments de son entraîneur au Paris Saint-Germain.

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« Comme toujours, c’est une machine, il joue très bien au foot. Il peut avoir des matches sans être précis, comme Ousmane, Kvara, Fabian, comme tous les joueurs. Je ne suis pas préoccupé. Ce qui m’intéresse, c’est ce qu’il montre, être prêt à entrer à n’importe quel moment. Qu’il soit prêt sur le banc, à l’entrainement, c’est une chose difficile à avoir », a exposé Luis Enrique, qui a également défendu un autre poulain plus en difficulté, Ousmane Dembélé.

Pub. le - MAJ le
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