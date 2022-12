Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur la France et le Maroc

La France n'est plus qu'à deux victoires de conserver son titre et ainsi soulever sa troisième Coupe du Monde, dans le ciel de Doha. Mais avant d'espérer de broder une troisième étoile, nos Bleus vont devoir se défaire de la surprise marocaine. Après avoir réussi à vaincre la Pologne de Robert Lewandowski, les tricolores sont venus à bout, très difficilement, de l'Angleterre d'Harry Kane au terme d'un match à rebondissement. Mais maintenant, Kylian Mbappé et ses partenaires devront se défaire du Maroc dans ce duel très attendu des 1/2 finale du Mondial. Comme depuis le début de la compétition, c'est le onze type, qui a tant impressionné, qui sera aligné par Didier Deschamps avec le quatuor offensif de poids composé d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud.

Et si la Coupe du Monde 2022 était pour les Lions de l'Atlas ? Impressionnant depuis le début de la compétition, le Maroc n'est plus une surprise après avoir atteint les demi-finales de ce Mondial. Premier de leur groupe après avoir battu la Belgique (2-0), les hommes de Walid Regragui ont éliminé l'Espagne, un des favoris, ainsi que le Portugal de CR7 en quarts de finale. Et ce, en n'encaissant qu'un seul but depuis le début de la compétition : un contre-son-camp de Nayef Aguerd. Autant dire que la solidité défensive des Lions de l'Atlas a de quoi faire peur même à l'attaque de l'Equipe de France. Et après avoir battu ces grosses nations, le Maroc pourrait très bien refaire le même exploit que face au Portugal grâce à sa défense de fer, même si, là encore, la tâche sera loin d'être simple face aux tenants du titre.

Si les Bleus ont perdu Karim Benzema, avant même d'entamer la compétition contre l'Australie, le problème a vite été réglé grâce à Olivier Giroud. Auteur d'un doublé contre l'Australie (4-1) et buteur contre la Pologne (3-1) et l'Angleterre (2-1), le buteur de l'AC Milan en est à quatre buts depuis le début de la compétition. Alors qu'il n'avait pas inscrit la moindre réalisation lors du sacre en 2018, Olivier Giroud marche sur l'eau et est devenu le meilleur buteur de l'Histoire de l'équipe de France, avec 53 réalisations. Contre une équipe marocaine qui devrait évoluer en bloc bas, son jeu de tête sera primordial et l'ex-buteur de Montpellier sera un véritable atout pour couper les coups de pied arrêtés.

Didier Deschamps l'a dit, si le Maroc reste évidemment plus faible que l'Angleterre sur le papier, ce match ne sera sûrement pas pris à la légère par les Français, face à la meilleure défense de la compétition. Et s'il y a une grosse cote à tenter, ce serait sur une courte victoire des Bleus, sur le score de 1-0. Les Bleus devraient avoir du mal à marquer face aux Lions de l'Atlas, mais ils pourraient s'imposer sur la plus petite des marges et conserver ce court avantage après avoir ouvert le score. L'attaque des Bleus reste la plus prolifique parmi les équipes encore en lice, avec 11 buts inscrits. Le Maroc, qui devrait être privé de plusieurs cadres défensifs (Aguerd, Saiss notamment), va donc devoir tout donner pour espérer ne pas encaisser de buts par Kylian Mbappé et sa bande.

