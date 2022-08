Accord total entre Monaco et Chelsea pour Malang Sarr

Le 2 août dernier, nous vous avons révélé en exclusivité que Monaco poussait pour recruter Malang Sarr. Malgré la concurrence de Fulham, le club princier y croyait fort et espérait attirer le joueur de Chelsea sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et l'ASM touche au but.

Selon nos informations, les Blues et les Monégasques ont trouvé un accord total ce lundi. Le joueur va bien arriver sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Il va passer sa visite médicale aujourd'hui ou demain. Un joli coup de la part des pensionnaires du stade Louis II.