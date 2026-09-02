Ligue 1 : la programmation de la 9e journée

Alors qu’on sait désormais le programme européen des clubs français, la Ligue de Football Professionnel est en train de dévoiler la programmation des prochaines journées de Ligue 1. Cette fois, le programme de la 9e journée est connu. Cela démarrera fort le vendredi 30 octobre à 19h avec Le Havre - Paris Saint-Germain tandis que Lens défiera Lille à 21h05 pour le derby du Nord. Le samedi 31 octobre, l’OGC Nice et le Stade Rennais lanceront les débats à 17h15.

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S’en suivra un multiplex intéressant à 20h45 avec notamment un duel entre l’Olympique Lyonnais et le SCO Angers. Le FC Lorient recevra le Stade Brestois 29 pour un derby breton tandis que les deux promus, l’ES Troyes AC et Le Mans croiseront le fer. Le dimanche 1er novembre, Strasbourg recevra Auxerre à 15h. Juste après, le Paris FC et l’AS Monaco offriront un joli duel à 17h15. Enfin, l’Olympique de Marseille et le Toulouse FC termineront la journée à 20h45. Les neuf rencontres seront disponibles sur DAZN et Ligue 1+.

Le programme de la 9e journée de la Ligue 1 2026/2027

Vendredi 30 octobre 2026 à 19h00 sur Ligue 1+

Havre AC – Paris Saint-Germain

Vendredi 30 octobre 2026 à 21h05 sur Ligue 1+

LOSC – RC Lens

Samedi 31 octobre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

OGC Nice – Stade Rennais FC

Samedi 31 octobre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique Lyonnais – Angers SCO

FC Lorient – Stade Brestois 29

ESTAC Troyes – Le Mans FC

Dimanche 1er novembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

RC Strasbourg Alsace – AJ Auxerre

Dimanche 1er novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Paris FC – AS Monaco

Dimanche 1er novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique de Marseille – Toulouse FC