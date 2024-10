L’OM rend hommage à Abdelaziz Barrada

La planète football est en deuil. Abdelaziz Barrada est décédé ce jeudi des suites d’une crise cardiaque, comme rapporté par plusieurs sources marocaines dont le portail de presse marocain Hespress. Ce jeudi soir, par le biais d’un message publié sur son compte X, l’Olympique de Marseille a rendu hommage à son ancien joueur.

La suite après cette publicité

«Repose en paix Abdelaziz. L’Olympique de Marseille a appris avec tristesse le décès de son ancien joueur et international marocain, Abdelaziz Barrada. Arrivé à l’été 2014, le milieu offensif a porté les couleurs de l’OM durant 2 saisons. Le club tient à présenter ses plus sincères condoléances à sa famille et s’associe à la douleur de ses proches», précise notamment la formation olympienne.