Mercato : Arsenal veut arracher la pépite Emiliano Buendía à Norwich

Neuvième de Premier League et avec seulement le Community Shield comme trophée cette saison, Arsenal traverse une passe compliquée. Pas encore certain d'être européens la saison prochaine (tout se jouera dimanche lors de la 38e journée de championnat), les Gunners vont devoir recruter cet été pour redevenir compétitifs. Et les dirigeants londoniens semblent avoir une cible de taille.

D'après les informations de Goal en Angleterre, Arsenal admire toujours Emiliano Buendía, l'ailier droit de Norwich City qui a été élu meilleur joueur de Championship en 2020/21. Pour le moment, les Gunners ne sont pas passés à l'action mais l'Argentin de 24 ans (15 buts, 17 passes décisives en 39 matches de championnat cette saison) est tout en haut de la liste des dirigeants. Les Canaries attendraient eux environ 40M€.