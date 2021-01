Le Bayern Munich sait à quoi s'en tenir pour Florian Neuhaus

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich est habitué à prospecter en Bundesliga afin de renforcer son effectif. Récemment, l'intérêt du Rekordmeister pour deux joueurs du Borussia Mönchengladbach, à savoir Florian Neuhaus (23 ans) et Denis Zakaria (24 ans) est devenu d'intérêt public. Le premier brille particulièrement cette saison où il s'est affirmé comme un des leaders techniques des Fohlen. Il compte par ailleurs 5 buts et 4 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues et dispose d'un sacré jeu long.

Le Bayern Munich sait désormais à quoi s'en tenir puisque Sport Bild vient de révéler la clause libératoire du joueur. D'après le média allemand, Florian Neuhaus qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Poulains peut partir contre un chèque de 40 millions d'euros s'il est transmis avant fin mai. Un prix élevé, mais abordable pour le Bayern Munich qui est sous le charme de l'international allemand (3 capes, 1 but).