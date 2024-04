Aston Villa : Lucas Digne vole au secours d’Emiliano Martinez

Le public lillois n’oubliera pas Emiliano Martinez de sitôt. Le gardien argentin a sorti les deux tentatives de Bentaleb et d’André pour qualifier Aston Villa hier face au LOSC en demi-finale de Ligue Europa Conférence. Sifflé tout le match pour sa première apparition en France depuis la finale de la Coupe du Monde au Qatar, le portier des Villans s’est permis de chambrer. Olivier Létang n’a par exemple pas du tout apprécié son comportement et n’a pas caché son agacement devant la presse après le match. Face aux critiques, Lucas Digne s’est senti obligé de prendre la défense de son coéquipier.

«C’est comme ça, il a une réputation, il sait faire avec, la preuve, il a bien géré. Je suis content de l’avoir avec moi, la preuve encore ce soir. C’est un atout en plus pour l’équipe, il joue bien au pied, c’est un bon gardien. Je comprends aussi le côté français car je l’ai été pendant la Coupe du monde. Mais c’est une bonne personne et quand on le connaît, c’est vraiment un bon gars», défend le latéral gauche formé à Lille, suivi par Youri Tielemans son coéquipier. «Je pense que les choses sont un peu exagérées. C’est un jeu, quand on le provoque, il répond aussi. Le fait qu’il réponde sur le terrain, c’est beau et il assume.»