OL : Juninho voulait Jorge Sampaoli

Maintenant consultant de RMC Sport après son passage en demi-teinte en tant que directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho est revenu sur cette expérience. Arrivé en 2019, Juninho a révélé lundi qu’il avait pensé à recruter Jorge Sampaoli chez les Gones, mais avait finalement décidé de nommer Sylvinho peu après son arrivée.

«J’ai pensé à lui quand je suis revenu au club et que j’ai pu penser aux entraîneurs. A l’époque mon premier choix c’était Fernando Diniz qui est aujourd’hui à Fluminense. C’est un excellent entraîneur mais il n’a pas de diplôme reconnu en Europe. C’était interdit. Après j’ai choisi Sylvinho mais j’ai toujours pensé à Sampaoli. Mais à l’époque, c'était aussi cher Sampaoli (...) Je pensais qu’il allait faire plus de temps à l’OM. Mais c’est quelqu’un de très difficile à lire. Je l’ai croisé deux ou trois fois, c’est agréable de parler avec lui car il est toujours électrique comme quand on le voit au bord du terrain», a-t-il reconnu.