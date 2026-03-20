Luis Enrique annonce le forfait de João Neves à Nice

Le retour de João Neves dans le onze de départ a fait beaucoup de bien au PSG face à Chelsea. Le milieu portugais a sorti deux excellentes prestations pour aider son club à se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Il s’agit de le protéger de tous pépins physiques.

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Il ne s’est pas entraîné ces dernières heures. Appelé par la Seleçao, le joueur de 21 ans est forfait contre Nice (samedi, 21h05). «Il n’est pas disponible, a détaillé Luis Enrique. Ce n’est pas une blessure, il faut savoir gérer ces derniers mois et faire attention à sa condition physique.»