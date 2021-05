LOSC-ASSE : le petit coup de gueule de Christophe Galtier contre ses joueurs

Ce dimanche soir, la 37ème journée de Ligue 1 réservait son traditionnel multiplex aux enjeux importants aussi bien dans le haut que dans le bas du tableau. Cette avant-dernière levée du championnat de France a par exemple scellé le sort du Nîmes Olympique, qui est officiellement relégué et retrouvera donc la Ligue 2 en 2021-2022. Dans la course à l'Europe, l'Olympique de Marseille s'est aussi assuré une place en Coupe d'Europe la saison prochaine.

Mais surtout, la course au titre fait rage et le PSG, qui a largement battu le Stade de Reims au Parc des Princes (4-0), est revenu à une petite unité du leader, le LOSC, qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face à une vaillante équipe de l'AS Saint-Étienne (0-0). Si ce résultat n'est pas fatal aux Lillois, qui conservent leur destin entre leurs crampons pour la 38ème et dernière journée à Angers, il accentue clairement la pression sur les épaules des hommes de Christophe Galtier.

Christophe Galtier peste contre le niveau de ses joueurs

Interrogé au micro de Canal + à l'issue de la rencontre, le technicien français n'a pas caché sa déception et a pointé du doigt le niveau affiché par ses joueurs au stade Pierre-Mauroy. « On aurait préféré commencé par une victoire. Mais ça a été un match difficile, notamment notre entame de match, où il y a eu peut-être un peu de crispation, de nervosité. Je n'ai pas reconnu mon équipe sur nos derniers matchs, mais c'est encore une fois à domicile. On a lâché beaucoup de points à domicile dans cette deuxième partie de saison », a dans un premier temps lâché Christophe Galtier, avant de poursuivre.

« Notre entame a été très poussive. Saint-Etienne a bien démarré. [...] Il y a eu du mieux en fin de première période et du légèrement mieux en deuxième période, on a manqué de réussite (Yazici a touché le poteau en toute fin de match, NDLR) mais on ne pouvait pas en avoir beaucoup ce soir car on a fait un match très moyen. De toute façon, ce n'est pas que ça ne change rien à l'équation, on aurait préféré avoir une petite marge, mais il faudra bien se préparer. On est toujours devant, ça crée du suspense pour tout le monde. Il faudra faire en sorte de l'emporter à Angers. Ca ne sera pas simple. Sur les 13 derniers déplacements, on a 12 victoires et 1 nul. C'est une finale. Il faudra la gagner pour être champion. [...] On ira jouer à Anges pour l'emporter. Ces derniers matchs réservent toujours leurs lots de surprises. C'est tendu pour différentes raisons... Paris va aller à Brest, qui n'est pas encore sauvé », a-t-il ainsi conclu. La dernière journée de Ligue 1 s'annonce en tout cas aussi passionnante que l'ensemble de cet exercice 2020-2021, qui verra donc le LOSC ou le Paris Saint-Germain être sacré champion de France.