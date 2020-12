Le vestiaire du PSG veut jouer avec Lionel Messi

Hier soir, juste, après la victoire du Paris Saint-Germain face à Manchester United (3-1), Neymar a lâché une véritable bombe en affirmant qu’il aimerait rejouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine. Au PSG ? Egalement interrogé par ESPN, Leandro Paredes a lui aussi fait savoir que le vestiaire francilien accueillerait la Pulga à bras ouverts.

«J’espère, nous voulons tous qu’il vienne, mais ce sera sa décision. On a un groupe incroyable, de bons joueurs, de bonnes personnes, on profite de cela. (…) Comme je l’ai dit, j’espère que Leo prendra la meilleure décision pour lui, mais on l’accueillerait à bras ouverts». Reste à savoir si Messi sera sensible ou non à ces gros appels du pied.