Chelsea va faire la guerre à Manchester United pour son nouvel entraîneur

Seulement quelques heures après la qualification de Chelsea en Ligue Europa Conférence, Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions d’entraîneur des Blues. Déjà pressenti pour un départ plus tôt dans la saison, l’Argentin a pourtant été limogé à l’heure où les Blues semblaient enfin avoir trouvé leur rythme de croisière (5 victoires lors des 5 derniers matches de Premier League et une 6e place).

«Le Chelsea FC peut confirmer que le club et Mauricio Pochettino ont décidé d’un commun accord de se séparer. Le club ne fera aucun autre commentaire jusqu’à ce qu’un nouvel entraîneur principal soit nommé», indiquaient les Blues, dans leur communiqué. Et depuis, plusieurs entraîneurs tels que Thomas Tuchel, Vincent Kompany, Roberto De Zerbi ou encore Kieran McKenna, d’Ipswich Town, sont évoqués. Mais d’après les informations du Daily Mail, la direction des Blues a choisi quatre finalistes.

Chelsea veut faire vite avant Manchester United

Le tabloïd britannique assure que les hommes forts de Stamford Bridge ont réduit leur liste de managers, en gardant Kieran McKenna (Ipswich Town), mais en ajoutant Enzo Maresca (Leicester City) et Thomas Frank (Brentford). Chelsea rêve aussi de l’entraîneur du Sporting, Ruben Amorim, mais la clause de libération du Portugais, à plus de 13 millions d’euros, est élevée, d’autant plus que le club fait face à quelques problèmes de trésorerie.

En revanche, les arrivées de Kieran McKenna ou d’Enzo Maresca seraient très possibles. De même pour celle de Thomas Frank, qui serait ouvert à une évolution vers une équipe plus grande, à condition que les conditions de travail soient alignées sur sa philosophie. Mais les Londoniens vont devoir prendre rapidement une décision puisqu’ils sont conscients que Manchester United pourrait bientôt rivaliser avec eux, s’ils licenciaient Erik ten Hag après la finale de la FA Cup de samedi, contre Manchester City.