La short-list sexy de Chelsea pour remplacer Mauricio Pochettino

L’annonce a eu l’effet d’une bombe hier soir. 48 heures après l’inattendue qualification de Chelsea en Ligue Europa Conférence, Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions d’entraîneur. Si la possibilité de voir l’Argentin plier bagage avait déjà été évoquée plus tôt dans la saison, le timing de l’officialisation peut surprendre, à l’heure où les Blues semblaient enfin avoir trouvé leur rythme de croisière (5 victoires lors des 5 derniers matches de Premier League et une 6e place).

Mais pas le temps de regarder dans le rétroviseur, Chelsea s’affaire déjà à trouver son nouvel entraîneur. Selon le Daily Mail, c’est vers un profil plus jeune que souhaite désormais se tourner la direction du club londonien. La publication cite notamment le nom de Kieran McKenna, encore inconnu il y a quelques mois, mais renversant cette saison avec une improbable montée en Premier League à la tête d’Ipswich. De son côté, The Evening Standard le cite même parmi les candidats sérieux. Le nom de Sebastian Hoeness, qualifié en Ligue des Champions grâce à son incroyable 2e place de Bundesliga avec Stuttgart, revient également. En Allemagne, il est l’un des visages de cette nouvelle vague de jeunes entraîneurs prometteurs.

C’est le grand flou sur les bancs de touche

Roberto De Zerbi favori ?

Pour The Evening Standard, Roberto De Zerbi, qui a annoncé son départ de Brighton le week-end passé, est aujourd’hui le grand favori au poste. L’Italien, courtisé dans toute l’Europe, a jusqu’ici souvent entretenu le flou sur son avenir. Le Daily Mail évoque par ailleurs le nom de Michel, auteur d’une saison exceptionnelle à la tête de Gérone, 3e de Liga et également qualifié en C1, tout comme celui d’Enzo Maresca, l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, promu en Premier League avec Leicester. Selon le célèbre journaliste Di Marzio, l’Italien serait plus proche de Porto à l’heure actuelle. Thomas Frank, entraîneur de Brentford depuis 2018, collerait également au portrait-robot recherché par Chelsea, même si les Bees ont connu une saison bien plus laborieuse que l’an passé (16e de Premier League cette saison, 9e la saison passée).

Si Sky Sports Germany évoquait la possibilité de voir Thomas Tuchel rebrousser chemin, un an et demi après son départ de Chelsea, le Mirror et le Daily Mail rejettent cette hypothèse. Chelsea n’aurait aucunement l’intention de faire revenir son ancien entraîneur, et l’Allemand n’est pas forcément emballé par l’idée de retrouver une ex, même si le Championnat anglais l’attire toujours. Enfin, le Daily Mail cite le nom de Vincent Kompany et va même plus loin : le club londonien a déjà manifesté son intérêt auprès du Belge. L’été s’annonce brûlant.