Chelsea : Frank Lampard évoque la fin du mercato

Présent en conférence de presse avant la réception de Crystal Palace samedi à Stamford Bridge, Frank Lampard a évoqué la fin du mercato estival chez les Blues. Après les arrivées de Ziyech, Werner, Chilwell, Thiago Silva et Edouard Mendy, le club londonien va devoir dégraisser. Ainsi, Fikayo Tomori, Callum Hudson-Odoi et Ruben Loftus-Cheek seraient directement concernés par cette opération dégraissage. Si des prêts sont plutôt envisagés pour Tomori et Loftus-Cheek, Hudson-Odoi pourrait lui être transféré définitivement au Bayern Munich. Le manager de Chelsea a effectué un point sur la situation des trois intéressés.

« Avec tous les joueurs de l'équipe, si c'est un prêt, nous devons considérer ce qui est le meilleur pour le joueur et le club. Avec ces trois joueurs, je prendrais toujours cela en considération. J'ai une bonne relation avec eux et je leur parle honnêtement. C'est une approche que nous devons avoir au cas par cas pendant les prochains jours. Quand le mercato sera fermé, tous les joueurs qui seront ici seront utilisés car la saison est longue, » a ainsi commenté Lampard. Tout reste donc possible pour les trois joueurs anglais jusqu'au 5 octobre...