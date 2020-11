OM : André Villas-Boas envoie un message à Dimitri Payet

En difficulté depuis quelques semaines et peu décisif lorsqu'il est sur le terrain (un but et une passe décisive en 9 matches toutes compétitions confondues), Dimitri Payet n'a plus le rayonnement qui était le sien l'an passé. Alors forcément, le milieu offensif international tricolore de 33 ans est au cœur des critiques, lui qui a d'ailleurs raté un penalty à Porto en Ligue des Champions. Justement, le club portugais se dresse de nouveau face au club phocéen, mais cette fois-ci à l'Orange Vélodrome.

L'occasion pour Dimitri Payet de prendre sa revanche et montrer un meilleur visage ? Interrogé en conférence de presse d'avant-match, André Villas-Boas a tenu à envoyer un message à son joueur. AVB a toute sa confiance et souhaite avant tout protéger son maître à jouer. « Il a eu une bonne semaine à l'entraînement. On va voir. Je pense que c’est le moment de le protéger un peu aussi. Votre article (ndlr : sur L'Equipe) est un peu honteux, c'est trop agressif. J'espère qu'il va retrouver son niveau, car cette équipe a besoin de lui. Il faut l’aider à retrouver son niveau. » Un message clair qui devrait réconforter et rassurer le n°10 de l'OM.