Les Anglais prédisent l’enfer à Liverpool face au PSG !

L’enthousiasme qui animait Anfield l’été dernier semble aujourd’hui bien lointain. Après une campagne précédente remarquable avec Arne Slot, ponctuée par un titre en Premier League pour sa première saison, les dirigeants des Reds avaient frappé un coup d’éclat historique sur le marché des transferts, investissant pour près de 500 millions d’euros. Avec l’arrivée de Florian Wirtz, Alexander Isak et d’Hugo Ekitike, le club pensait avoir assemblé une machine de guerre capable d’aller viser un deuxième titre d’affilée et une Ligue des Champions si tout se goupille bien. Pourtant, le constat est assez violent quelques mois plus tard : la mayonnaise ne prend pas et ce rassemblement de stars peine à former un collectif cohérent. Les blessures et le déclin de Mohamed Salah minent également les ambitions liverpuldiennes.

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La dynamique actuelle ne fait qu’accentuer ce sentiment de déliquescence totale. Ce samedi, Liverpool a touché le fond en étant balayé par Brighton (2-1) juste avant la trêve internationale. Privé d’Alisson et Mohamed Salah, incertains pour Paris, Liverpool ne compte qu’une seule victoire lors des quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues. Avec désormais 10 défaites au compteur cette saison — un triste bilan inédit au club depuis l’exercice 2015-2016 — les Reds semblent se diriger vers une cuvée soporifique. Alors que l’édition 2025-2026 en Premier League semble déjà ratée, malgré un podium encore accessible à leur cinquième place au classement, il ne reste que la Ligue des Champions. Problème, les Reds vont affronter un PSG redoutable et qui avait déjà éliminé Liverpool l’an dernier.

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«S’ils jouent comme ça contre le PSG, ça sera 10-0»

Outre-Manche, les observateurs ne cachent plus leur effroi face au niveau de jeu affiché et un tel rendez-vous qui semble de plus en plus inégal selon eux. Sur les ondes de 5 Live, l’ancien latéral Stephen Warnock a livré un diagnostic effroyable pour le club de la Mersey : «s’ils jouent comme ça à Paris, ça pourrait être 10-0. C’est dire à quel point Liverpool a été mauvais aujourd’hui. Brighton a manqué de réalisme, mais le PSG sera impitoyable. C’est très, très inquiétant.» Ce pessimisme est partagé par l’ex-gardien de Premier League Rob Green, qui pointe une perte totale de leadership dans l’effectif d’Arne Slot : «c’est un pas en arrière. On ne sait plus à quoi s’attendre avec cette équipe. Il n’y a plus de noyau dur. Les joueurs sont désemparés, ils se demandent ce qui se passe. Ils n’ont aucune réponse.»

Face à ce tribunal médiatique, Arne Slot tente désespérément de maintenir le cap. Critiqué de toutes parts, le technicien néerlandais a décidé de pointer du doigt une infirmerie de plus en plus garnie après la rencontre face aux Seagulls lorsqu’il a été interrogé sur les 10 défaites concédées cette saison : «avant tout, cela montre à quel point Liverpool a eu une grande équipe ces dix dernières années. Je pourrais vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles nous avons perdu dix fois cette saison. Être privé de trois grands buteurs comme Ekitike, Isak et Salah n’est jamais un avantage. Mais mon rôle n’est pas de trouver des excuses, c’est de trouver des réponses. (…) Au sein de notre club, nous analysons également la situation et les difficultés rencontrées cette saison, et nous pourrons alors être un peu plus réalistes quant aux raisons pour lesquelles la saison s’est déroulée ainsi. Mais même avec toutes les excuses que je pourrais trouver, ce ne serait pas suffisant ; ce ne serait toujours pas acceptable compte tenu de la situation actuelle.» Reste à savoir si Slot trouvera ces solutions avant le coup d’envoi au Parc des Princes, sous peine de voir le mythique "You’ll Never Walk Alone" se noyer dans le silence d’un naufrage historique au retour.