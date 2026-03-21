PL : Liverpool s’incline face à Brighton et laisse filer des points précieux

Liverpool, futur adversaire du PSG en quarts de finale de Ligue des Champions, se déplaçait sur la pelouse de Brighton ce samedi après-midi lors de la 31e journée de Premier League. Privés de Mohamed Salah et d’Alisson, les Reds se présentaient avec un effectif amoindri et ont vécu un début de match très compliqué. Dès la 8e minute, Hugo Ekitiké, pourtant en grande forme cette saison (17 buts et 6 passes décisives), est sorti en pleurs, suscitant l’inquiétude à l’approche des grandes échéances. Mais selon nos informations, l’attaquant français souffrirait d’une grosse béquille à la cuisse et devrait rapidement revenir, même si des examens complémentaires sont attendus dans les prochaines heures.

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Dans la foulée, Brighton a ouvert le score par l’intermédiaire de Danny Welbeck (14e), avant que Kerkez n’égalise à la 30e après une erreur défensive de Lewis Dunk (1-1). Au retour des vestiaires, Welbeck a de nouveau frappé pour s’offrir un doublé (2-1, 56e) et donner l’avantage définitif aux siens. Liverpool s’est finalement incliné (2-1) et laisse, encore, filer des points précieux dans la course au haut de tableau, restant 5e, tandis que Brighton réalise une belle opération en remontant à la 8e place.