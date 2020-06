L'AC Milan contrecarre les plans de l'OL pour Pierre Kalulu

« En défense, on a presque fini la saison avec trois centraux, je pense qu'on a des besoins derrière. On discute depuis un moment avec Pierre Kalulu (20 ans) pour la signature de son contrat, j'espère qu'il prendra sa décision cette semaine. On a discuté avec son papa, il a d'autres propositions, on lui a fait une proposition importante. On a trois arrières droits, ce n'est pas facile à gérer. Pierre a été formé défenseur central, mais lui aussi peut jouer à droite. Il commencera comme arrière droit s'il décide de rester. »

Mercredi en conférence de presse, Juninho mettait en exergue toute l'importance du dossier Pierre Kalulu (20 ans) aux yeux de la direction lyonnaise. Car la signature du premier contrat professionnel de l'intéressé constitue un enjeu majeur pour l'Olympique Lyonnais. D'un point de vue sportif d'abord, mais aussi sur le plan symbolique. Car le natif de Lyon peut se targuer de cristalliser l'attention des plus grandes écuries européennes. Conscientes que l'équipe de Rudi Garcia manque de munitions en défense, les hautes sphères rhodaniennes planchent depuis plusieurs semaines sur le dossier Kalulu.

L'AC Milan coiffe l'OL sur le poteau pour Kalulu

L'OL aurait même consenti à quelques efforts sur le plan économique pour transmettre une belle proposition à son jeune joueur. Mais il semblerait que celle-ci n'ai pas recueilli tous les suffrages du clan Kalulu. Selon les informations de l'Equipe, le principal protagoniste après avoir longtemps tergiversé aurait enfin tranché pour son avenir.

Et c'est l'AC Milan qui aurait raflé la mise aux yeux de l'international U20. Ce dernier serait attendu en Lombardie dans les prochains jours pour parapher son premier contrat professionnel. La concurrence accrue à droite au sein de son club formateur (Dubois, Rafael et Tete) a sonné le glas des espérances lyonnaises dans ce dossier. Si Pierre Kalulu prenait bien la poudre d'escampette, cela constituerait un ultime camouflet pour Jean-Michel Aulas et Juninho qui avaient érigé en priorité la signature du défenseur à l'OL. Mais l'opération séduction menée par Paolo Maldini directeur technique de l'AC Milan aurait achevé de convaincre Kalulu et son entourage. Une bien mauvaise nouvelle pour l'Olympique Lyonnais...