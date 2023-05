Bayern Munich : la direction veut prolonger Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

Si le Bayern Munich vit une saison tumultueuse marquée par l’élimination en quart de finale de Ligue des champions, il y a un joueur qui arrive à tirer son épingle du jeu dans cette deuxième partie de saison : Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 est revenu à un niveau très correct avec les Bavarois. À tel point que du côté de la direction munichoise, on ouvre une porte à une prolongation de contrat selon le tabloïd allemand Abendzeitung.

« Nous allons avoir des discussions et voir comment il se sent. Je n’ai absolument rien contre. Je suis heureux qu’il soit avec nous », a confié le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidžić, au média allemand. Le défenseur français possède un contrat jusqu’en juin 2024 avec l’actuel leader de Bundesliga. Cette saison en championnat, Pavard a disputé 26 matches en inscrivant quatre buts et délivrant une passe décisive.

