Rafael Leão aurait enfin prolongé à l’AC Milan !

Bonne nouvelle pour l’AC Milan qui touche enfin au but dans le dossier Rafael Leão (23 ans). Faisant tout pour prolonger sa pépite dont le contrat s’achève en juin 2024, le club lombard semblait tenir le bon bout sur les dernières semaines et cela devrait se confirmer. En effet, la Gazzetta dello Sport annonce que l’AC Milan a trouvé un accord avec le joueur qui aurait signé un nouveau bail.

Ainsi, Rafael Leão a prolongé jusqu’en juin 2028 selon le média italien et il ne manquerait plus que le communiqué des Rossoneri. Il se verrait ainsi doté d’un salaire de 7 millions d’euros et sa clause libératoire de 150 millions d’euros a été retirée de son contrat. Un joli coup de maître réalisé par les Italiens.

