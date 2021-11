Watford-Manchester United : la réaction à chaud d'Ole Gunnar Solskjaer

Le futur d'Ole Gunnar Solskjaer s'éloigne encore du banc de Manchester United. Après une défaite subie à Old Trafford contre Manchester City, lors du derby (2-0), les Red Devils ont subi un large revers contre le promu Watford (4-1). En difficulté durant toute la rencontre et réduits à dix après l'exclusion de Harry Maguire, la lourde défaite a pesé sur le technicien norvégien. Après la rencontre, OGS a été sifflé par une partie des supporters mancuniens à Vicarage Road et a tenu à saluer ses supporters, comme une forme d'excuse.

La suite après cette publicité

Pourtant, le Norvégien a tenu à justifier cette défaite en expliquant notamment que le carton rouge de Maguire n'aurait pas dû être sorti par l'arbitre. «La première mi-temps est la pire que nous ayons jouée et il m'est difficile d'expliquer pourquoi nous avons joué comme nous l'avons fait et leur avons permis d'entrer dans notre surface sans rien faire. Le gardien de but pouvait aller jusqu'à la ligne médiane et mettre le ballon dans la boîte - nous avons été dépassés (...) Le premier carton jaune n'aurait jamais dû avoir lieu. Le joueur est hors-jeu. Quand les joueurs sont hors-jeu et que vous obtenez un carton, cela devrait être examiné également. C'était une erreur», a-t-il expliqué après la rencontre.

«J'ai toujours confiance en moi. Je pense que nous pouvons renverser la vapeur»

Cependant, OGS a expliqué être très mal après la mauvaise passe de son club ces dernières semaines. «Je compatis avec les fans. Je ressens la même chose qu'eux. Nous sommes embarrassés de perdre comme nous le faisons. Nous sommes dans une très mauvaise passe. Mais cela fait partie du football et je sais qu'ils soutiendront l'équipe et qu'ils soutiendront ceux qui sont sur le terrain. Je travaille aussi dur que possible avec mon staff, mais pour le moment, nous n'obtenons pas de résultats», a-t-il ajouté.

Enfin, concernant son avenir en tant qu'entraîneur de Manchester United, il assure être capable de pouvoir renverser la tendance, mais assume ses mauvais résultats et a admis quelques doutes... «Je n'ai jamais dit que j'étais en sécurité. C'est un gros défi pour tout le monde. Je travaille pour et avec le club. Nous avons une bonne communication. Si le club envisage de faire quelque chose, c'est une conversation entre nous et non entre vous et moi (...) Ce n'est pas à moi d'être inquiet. Je travaille aussi dur que possible, aussi bien que je le peux avec le personnel que j'ai. En ce moment, nous n'obtenons pas de résultats, alors je comprends la question. J'ai toujours confiance en moi. Je pense que nous pouvons renverser la vapeur», ajoute-t-il. Les prochains jours à Manchester United seront décisifs...