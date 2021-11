Premier League : Watford humilie Manchester United, West Ham freiné par les Wolves, Steven Gerrard réussit sa première avec Aston Villa

Après la large victoire de Chelsea sur la pelouse de Leicester (3-0), en ouverture de la 12e journée de Premier League, Manchester United devait s'imposer à Watford et réagir après avoir perdu le derby mancunien face à City (0-2), la semaine dernière. Mais rien ne s'est arrangé pour Ole Gunnar Solskjaer et ses partenaires. Rapidement dans cette rencontre, De Gea sauvait l'ouverture du score en stoppant le penalty de Sarr, à deux reprises (11e). Mais les Red Devils n'ont pas tenu longtemps et les Hornets ont ouvert le score grâce à King, après une erreur de Wan-Bissaka (1-0, 28e).

La suite après cette publicité

Après plusieurs erreurs défensives, Manchester United a logiquement concédé le break après une belle frappe croisée de Sarr (2-0, 44e). Mieux en seconde période, les Mancuniens ont rapidement réduits le score grâce à Van de Beek, qui a conclu de la tête une belle remise de Ronaldo (2-1, 50e). Réduits à dix après l'exclusion de Maguire (69e), Manchester United n'a pas réussi à se relever et a encaissé deux buts dans les derniers instants. Un terrible score pour Man Utd, qui concède sa cinquième défaite de la saison. Les Red Devils sont huitièmes, avant la Ligue des Champions et avant d'aller à Chelsea lors de la prochaine journée. Watford, qui ira chez les Foxes, est 15e et peut souffler.

Une première mémorable pour Steven Gerrard

Pour sa première sur le banc d'Aston Villa, Steven Gerrard devait redresser les Villans après une triste série de cinq défaites consécutives. Face à Brighton, le 16e de Premier League s'est montré solide et a tenu sur sa pelouse, sans concéder le moindre but. Dans les derniers instants, Watkins et Mings (2-0, 84e et 88e) ont permis d'arracher la victoire. Une première réussie pour Gerrard, qui stoppe l'hémorragie et gagne trois points importants dans la course au maintien. En revanche, les Seagulls, qui faisaient un début de saison canon, restent sur six matchs sans victoire en PL et descendent à la 8e place.

Également dans le bas de tableau, la lanterne rouge Newcastle United, pour la première de l'ère Howe, pensait célébrer sa première victoire au terme d'un match abouti contre Brentford. Après les réalisations de Lascelles et Joelinton (10e, 39e), les Bees croyaient avoir renversé le score en seconde période sur une réalisation de Onyeka (3-2, 61e), mais Saint-Maximin a sauvé les Magpies au terme d'un match fou. Un nul important puisque Brentford reste à la 14e place avant de jouer Everton. Les Magpies restent en revanche derniers de Premier League, sans la moindre victoire après 12 rencontres, mais évitent la défaite.

En lice pour les premières places européennes, West Ham, surprenant troisième de Premier League, souhaitait poursuivre sa belle série de quatre victoires de suite à Wolverhampton, mais Jimenez a offert la victoire aux Wolves (1-0, 58e), qui reviennent au 6e rang, avant un déplacement à Norwich. Un coup dur pour les Hammers (3e), qui doivent ensuite aller à Manchester City. Enfin, dans les autres rencontres de la journée, Cornet a sauvé Burnley (18e) contre Crystal Palace (9e) au terme d'un match spectaculaire. L'ancien Lyonnais a égalisé en seconde période (3-3, 49e), malgré avoir été mené avec notamment un doublé de Benteke (8e, 36e). Enfin, Norwich s'est offert sa deuxième victoire de la saison grâce à un but de Hanley en fin de rencontre face à Southampton (2-1, 79e).

Le classement de la Premier League

Les résultats du samedi après-midi