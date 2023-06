Manchester City - Inter Milan : les compositions sont là

La suite après cette publicité

La finale de la Ligue des Champions 2022/2023 va rendre son verdict ce samedi soir. Qui de l’Inter Milan, vainqueur du FC Porto, de Benfica et de l’AC Milan aux tours précédents ou bien de Manchester City qui a obtenu les scalps du RB Leipzig, du Bayern Munich et du Real Madrid sera sacré ? Quoi qu’il en soit, on peut s’attendre à une affiche plaisante. Les Sky Blues s’articulent dans un 3-2-4-1 qui a fait ses preuves avec Ederson Moraes dans les cages derrière Nathan AKé, Ruben Dias et Manuel Akanji. John Stones et Rodri Hernandez occupent le double pivot. Seul en pointe, Erling Braut Haaland est soutenu par Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan et Jack Grealish.

De leur côté, les Lombards optent pour un traditionnel 3-5-2 où André Onana officient comme dernier rempart. Devant lui, Matteo Darmian, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni constituent la défense. Les rôles de pistons sont occupées par Denzel Dumfries et Federico Dimarco. Dans l’entrejeu, on retrouve Nicolo Barella, Marcelo Brozovic et Hakan Çalhanoglu. Enfin, Edin Dzeko et Lautaro Martinez sont associés en attaque.

Les compositions

Manchester City : Ederson - Akanji, Dias, Aké - Stones, Rodri - Bernardo, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland

Inter Milan : Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Dimarco - Dzeko, Martinez