PSG : Arnaud Kalimuendo prolongé... puis prêté

Arnaud Kalimuendo (18 ans) devrait, selon RMC Sport, prolonger son contrat avec le Paris SG dans les prochaines heures jusqu'en juin 2024. Pour autant, l'attaquant, titulaire à Lens (0-1, 2e journée de Ligue 1), passera sans doute la saison loin du Parc des Princes.

Toujours d'après RMC Sport, un prêt serait à l'étude, afin de lui offrir davantage de temps de jeu, à l'instar de ce qui a été fait pour Marcin Bulka (20 ans), prêté à Cartagena. Plusieurs clubs en France et à l'étranger se sont déjà positionnés. On en saura bientôt plus sur ce dossier.