Menu Rechercher
Commenter 10
Liga

La grande promesse d’Endrick au vestiaire du Real Madrid

Par Maxime Barbaud
1 min.
Vinicius Jr et Endrick @Maxppp

Endrick sera prêté à l’OL par le Real Madrid à partir du 1er janvier prochain et ce jusqu’au 30 juin prochain. Une bonne nouvelle pour les Gones qui souffrent d’un manque à la pointe de l’attaque depuis le début de la saison. Le jeune Brésilien est particulièrement attendu. Il le sait et compte bien mettre cette pression à profit.

La suite après cette publicité

Il n’a pas non plus l’intention de rester éternellement dans la capitale des Gaules, comme le rapporte une anecdote livrée par AS. Avant son départ, l’international auriverde de 19 ans a promis à ses coéquipiers de la Casa Blanca de réussir à Lyon pour mieux revenir au Real Madrid.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Ligue 1
Lyon
Real Madrid
Endrick

En savoir plus sur

Liga Liga
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier