La grande promesse d’Endrick au vestiaire du Real Madrid

Endrick sera prêté à l’OL par le Real Madrid à partir du 1er janvier prochain et ce jusqu’au 30 juin prochain. Une bonne nouvelle pour les Gones qui souffrent d’un manque à la pointe de l’attaque depuis le début de la saison. Le jeune Brésilien est particulièrement attendu. Il le sait et compte bien mettre cette pression à profit.

Il n’a pas non plus l’intention de rester éternellement dans la capitale des Gaules, comme le rapporte une anecdote livrée par AS. Avant son départ, l’international auriverde de 19 ans a promis à ses coéquipiers de la Casa Blanca de réussir à Lyon pour mieux revenir au Real Madrid.