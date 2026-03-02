Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le vingtième de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Comme lors des semaines précédentes, Harry Kane arrive en tête. Le buteur anglais qui vient de marquer un doublé avec le Bayern Munich contre le Borussia Dortmund (2-3) est le premier joueur à passer la barre des 30 pions en championnat. Il affiche ainsi 30 buts en 24 matches.

Kylian Mbappé arrive lui à la deuxième position avec 23 buts en 23 matches, mais n’a pas joué. En effet, le Real Madrid croise seulement ce soir Getafe en Liga. L’attaquant français ne sera néanmoins pas présent lors de cette rencontre puisqu’il est actuellement blessé. Le podium est complété par Luis Suárez. L’avant-centre colombien a encore brillé avec le Sporting CP contre Estoril ce vendredi lors de la victoire des Leões (3-0). L’ancien de l’Olympique de Marseille s’est même offert un doublé.

Erling Haaland quitte le podium

Erling Haaland échoue au pied du podium. L’attaquant norvégien pointe au quatrième rang et n’a pas joué ce samedi avec Manchester City lors de la victoire contre Leeds United (0-1). Il reste bloqué à 22 buts en 27 matches. Cinquième, Vangelis Pavlidis maintient le rythme avec 20 buts en 23 matches. L’attaquant grec de Benfica joue ce soir avec les Águias contre Gil Vicente. Sixième, Paul Onuachu est un peu plus loin avec 18 réalisations en 21 rencontres. L’attaquant de Trabzonspor a marqué une nouvelle fois vendredi contre Fatih Karagümrük (3-1). Ayase Ueda marque aussi le pas avec 18 buts en 23 matchs. Le buteur japonais vient d’enchaîner un huitième match sans marquer.

Huitième, Igor Thiago a aussi trouvé le chemin des filets ce week-end. Le buteur brésilien a trouvé la solution lors de la spectaculaire victoire de Brentford sur la pelouse de Burnley (3-4). Neuvième, Yanis Begraoui arrive juste derrière avec ses 17 buts en 24 matches. Le buteur marocain est resté muet lors de la défaite de son équipe d’Estoril face au Sporting CP (3-0). Enfin, le buteur zimbabwéen Tawanda Maswanhise complète ce top 10 et fait son apparition dans ce classement. Le joueur de Motherwell affiche de son côté 16 buts en 25 matches, lui qui reste sur un doublé contre Dundee United (2-0).

Vedat Muriqi (Majorque) et Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) suivent avec également 16 réalisations, tandis que Christian Fassnacht (Young Boys de Berne), Chris Bédia (Young Boys de Berne) et Ayoub El Kaabi (Olympiakos) échouent aussi aux portes du top 10 avec 15 buts. Deniz Undav (VfB Stuttgart), Antoine Semenyo (Bournemouth et Manchester City), Lautaro Martínez (Inter Milan), Alessandro Vogt (Saint-Gall), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow), Joaquin Panichelli (Strasbourg) et Mason Greenwood (Olympique de Marseille) arrivent derrière avec 14 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens