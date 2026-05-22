TF1 va finalement continuer à diffuser Téléfoot !

Coup de théâtre dans le paysage audiovisuel du football français ! Il y a plusieurs semaines, TF1 annonçait l’arrêt de la diffusion de son magazine historique Téléfoot. La première chaîne de France souhaitait remplacer l’émission créée en 1977 par un programme multisport, mais L’Équipe annonce qu’un rebondissement s’est produit.

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TF1 a changé et veut continuer la diffusion de Téléfoot. Le rendez-vous reste inchangé, à savoir le dimanche à 11h. TF1 a même négocié un nouveau contrat avec LFP Media, même si le bail doit encore être signé par les deux parties. L’optimisme est plus que jamais de rigueur. Une excellente nouvelle pour la LFP et l’exposition de la Ligue 1.