Bayern Munich : Lucas Hernández opéré avec succès

La suite après cette publicité

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du premier match de l'équipe de France dans le Mondial qatari, Lucas Hernández (26 ans) a dû dire adieu à la compétition. Forfait avec les Bleus, le défenseur du Bayern Munich devrait, par ailleurs, manquer la quasi-totalité de la saison avec la formation munichoise.

En attendant, Lucas Hernández est passé par la case opération avant d'entamer une phase de rééducation. «Lucas Hernández a été opéré avec succès par le professeur Christian Fink à Innsbruck jeudi soir après sa rupture du ligament croisé du genou droit. Le défenseur du FC Bayern entamera sa rééducation à Munich dans les prochains jours», a ainsi indiqué le communiqué du club bavarois. Ce jeudi, Bild révélait de son côté que le joueur et le Bayern discutaient d’une prolongation de contrat avant le Mondial. Un accord serait même imminent et une annonce pourrait intervenir prochainement, et ce, malgré la grave blessure du joueur.