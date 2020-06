OM : Yohann Pelé prolonge d'un an

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel : Yohann Pelé (37 ans) a prolongé son contrat d'une saison à l'Olympique de Marseille. Le club de la cité phocéenne a annoncé la nouvelle ce mardi via un communiqué. L'Albatros, apparu à 5 reprises en 2019-2020 pour suppléer Steve Mandanda dans les buts, arrivait en fin de contrat le 30 juin prochain.

La suite après cette publicité

«Alors que sa belle aventure olympienne aurait pu s’arrêter là, le Club a décidé de prolonger le contrat de Yohann Pelé d’un an, et s’en félicite. Son professionnalisme et son expérience étant des éléments importants dans la vie du groupe», peut-on notamment lire sur le communiqué de l'OM.