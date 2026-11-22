Relancé cette saison sous le maillot de Marseille, Himad Abdelli savoure le regain de forme collectif du club phocéen. Au micro de Téléfoot, le milieu de terrain international algérien a tenu à saluer le discours et la méthode de Bruno Genesio, qu’il considère comme l’homme de la situation pour redresser la barre et guider le vestiaire olympien : « on est resté sur le même fil. Le coach, il nous disait que même si on perdait, il fallait rester pareil, ça allait tourner. Pour l’instant, c’est en train de tourner. À nous de continuer pour essayer de finir le plus haut possible. Bruno Genesio, c’est un très grand coach. Partout où il est passé, il a fait du bon boulot. Je pense que c’était le meilleur coach à faire venir à Marseille. »

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Porté par cette nouvelle dynamique, l’ancien joueur d’Angers ne cache plus ses ambitions élevées pour la suite de l’exercice. Désireux de marquer l’histoire du club de cœur de son enfance, il affiche un objectif clair : retrouver les soirées européennes de prestige au Vélodrome. « J’ai un objectif personnel, ramener l’OM le plus haut possible. En étant jeune, j’ai kiffé voir l’OM jouer en Ligue des Champions, faire des gros matchs à domicile. Ce sont ces moments-là qu’il me faut. » Les supporters n’attendent plus que ça.