Thomas Partey visé par deux nouvelles plaintes pour viol

Les nouvelles concernant Thomas Partey sont très mauvaises. En effet, le joueur de Villarreal (4e), actuellement blessé à l’aine, et ce, depuis deux semaines, a été inculpé ce jeudi de deux chefs d’accusation supplémentaires pour viol. D’après le « service des poursuites de la Couronne d’Angleterre », ces nouvelles poursuites découlent d’une enquête distincte menée par la Metropolitan Police et concernent des faits présumés remontant à 2020, signalés pour la première fois en août dernier. L’international ghanéen de 32 ans devra ainsi comparaître devant la justice anglaise en novembre pour répondre à ces nouvelles accusations.

Passé par l’Atlético de Madrid ou encore Arsenal, le milieu de terrain de Liga faisait déjà l’objet de plusieurs accusations dans le cadre d’une enquête ouverte en février 2022, après le premier signalement d’une femme. Il était notamment poursuivi pour deux accusations de viol concernant une première plaignante, trois autres visant une deuxième femme, ainsi qu’un chef d’agression sexuelle, en impliquant une troisième. Les faits se seraient produits entre 2021 et 2022, mais le joueur continue de nier. Désormais, les deux nouveaux chefs d’accusation concerneraient une quatrième plaignante, distincte des précédentes.