Premier League

Liverpool s’intéresse à Denzel Dumfries

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Denzel Dumfries sous le maillot de l'Inter @Maxppp

Cet été, Liverpool a misé sur Jérémie Frimpong au poste de défenseur droit. Après des débuts mi-figue mi-raisin, le latéral droit néerlandais, arrivé en provenance du Bayer Leverkusen, s’est récemment blessé à l’aine. Souvent touché, Frimpong a déjà raté plusieurs matches et la direction des Reds réfléchit à un potentiel remplaçant.

Selon Sky Italia, le club de la Mersey a des yeux sur Denzel Dumfries. Pour le moment, cette piste est restée à la phase des renseignements comme l’indique le média italien. Reste également à savoir si le club milanais est enclin à vendre l’un de ses meilleurs joueurs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
