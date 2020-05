OL : ce point commun que Rudi Garcia voit entre Eden Hazard et Rayan Cherki

Pépite de l'Olympique Lyonnais, le jeune milieu offensif Rayan Cherki (16 ans) s'est mis en évidence cette saison et sera à coup sûr un acteur du club rhodanien la saison prochaine. Présent dans l'émission OL Night System sur OL TV, le coach des Gones Rudi Garcia s'est montré prudent sur la gestion des jeunes joueurs : «franchement il y a de tout, des joueurs qui mettent du temps à arriver à maturité d'autres qui sont prêts tout de suite. Par exemple Eden Hazard n'était pas mis en difficulté par la pression.»

Et cette capacité à gérer la pression, Rudi Garcia le retrouve chez l'un de ses jeunes éléments à Lyon : «Rayan Cherki a de ça, il sait ou il veut aller.» Pour autant l'ancien coach de l'AS Roma et de Marseille veut couver ses jeunes éléments : «le but pour un coach c'est de l'accompagner et de ne pas tomber dans le panneau de ceux qui le brossent dans le sens du poil. Il y aura lui comme Maxence (Caqueret, ndlr) ou Pierre (Kalulu, ndlr) qui j'espère va rester avec nous.»